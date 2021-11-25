Судья Майдана в списке назначения — 18 организаций обратились к Зеленскому

https://racurs.ua/n163546-sudya-maydana-v-spiske-naznacheniya-18-organizaciy-obratilis-k-zelenskomu.html

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Среди кандидатур, поданных Высшим советом правосудия на назначение президенту, есть одиозные судьи. Речь идет о так называемом судье Майдана Викторе Кицюке, который преследовал протестующих за поездку в резиденцию Виктора Януковича «Межигорье».

18 ноября ВСП вместе с судейскими и адвокатскими организациями обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой назначить судей якобы для разрешения кадрового кризиса в украинских судах.

При этом 91 из 135 судей, поданных президенту Высшим советом правосудия, имеют негативное заключение Общественного совета добродетели и не прошли квалификационную оценку, говорится в заявлении 18 общественных правозащитных и антикоррупционных организаций, обнародованном 25 ноября.

26 июня 2018 года ВККС прекратила оценку Кицюка. Он не завершил тестирование и не прошел собеседование. Тогда стражи порядка объявили Кицюку подозрение в вынесении заведомо неправосудных решений.

Подозревают, что Кицюк вместе с судьей Царевич во время Майдана на основании сфальсифицированных документов отбирали водительские удостоверения участников поездки в Межигорье 29 декабря 2013 года. Прокуратура тогда установила факт вмешательства в автоматизированную систему суда, поэтому дела «Автомайдана» попадали только в Царевич и Кицюк. Распределение дел производилось родной сестрой Кицюка, работавшей тогда помощницей председателя суда.

Ранее Кицюка подозревали в вынесении неправосудных решений, но 27 ноября его оправдали в Шевченковском райсуде Киева.

Среди других кандидатов от ВСП — судья Эдуард Бовкун, которого в 2010 году поймали на взятке, судили, закрыли дело и с тех пор он не осуществляет правосудие.

Чтобы назначить гражданина судьей, согласно ст. 88 закона «О судоустройстве и статусе судей», должны проголосовать 11 членов Высшей квалификационной комиссии судей, которая не работает с 2019 года. Назначение судей без такой процедуры незаконно.

Общественные организации безрезультатно обращались в Высший совет правосудия с требованием прекратить нарушать закон. Сегодня 18 общественных организаций еще раз обратились к Зеленскому просьбой не назначать судей незаконно — оставить без рассмотрения представление Высшего совета правосудия о назначении на должности кандидатов, в отношении которых нет решения об их соответствии занимаемой должности.