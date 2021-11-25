Суддю Майдану Кицюка вимагає призначити ВРП, громадські організації проти, фото - Закон і бізнес

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Серед кандидатур, поданих Вищою радою правосуддя на призначення президенту, є одіозні судді. Йдеться про так званого суддю Майдану Віктора Кицюка, який переслідував протестувальників за поїздку до Межигір’я.

18 листопада ВРП разом із суддівськими та адвокатськими організаціями звернулася до Володимира Зеленського з проханням призначити суддів нібито задля вирішення кадрової кризи в українських судах.

При цьому 91 зі 135 суддів, поданих президенту Вищою радою правосуддя, мають негативний висновок Громадської ради доброчесності та є такими, що не пройшли кваліфікаційне оцінювання, йдеться у заяві 18 громадських правозахисних і антикорупційних організацій, оприлюдненій 25 листопада.

26 червня 2018 році ВККС припинила оцінювання Кицюка. Він не завершив тестування та не проходив співбесіди. Тоді правоохоронці оголосили Кицюку підозру у винесенні свідомо неправосудних рішень.

Підозрюють, що Кицюк разом з суддею Царевич під час Майдану на підставі сфальшованих документів відбирали водійські посвідчення учасників поїздки до Межигіря 29 грудня 2013 року. Прокуратура тоді встановила факт втручання в автоматизовану систему суду, тому справи «Автомайдану» потрапили лише до Царевич та Кицюка. Розподіл справ проводився рідною сестрою Кицюка, яка працювала тоді помічницею голови суду.

Раніше Кицюка підозрювали у винесенні неправосудних рішень, але 27 листопада його виправдали у Шевченківському райсуді Києва.

Серед інших кандидатів від ВРП — суддя Едуард Бовкун, якого у 2010 році спіймали на хабарі, судили, закрили справу і відтоді він не здійснює правосуддя.

Щоб призначити особу суддею, відповідно до ст. 88 закону «Про судоустрій та статус суддів», за це мають проголосувати 11 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка не працює з 2019 року. Призначення суддів без такої процедури є незаконним.

Громадські організації безрезультатно зверталася до Вищої ради правосуддя з вимогою припинити порушувати закон.

Сьогодні 18 громадьких організацій ще раз звернулися до Зеленського не призначати суддів у незаконний спосіб — залишити без розгляду подання Вищої ради правосуддя про призначення на посаду осіб, щодо яких немає рішення про відповідність їх займаній посаді.