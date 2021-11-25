Роботи в дитсадках Південної Кореї. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/ua/n163549-roboty-v-dytsadkah-pivdennoyi-koreyi-gotuut-ditey-do-novogo-maybutnogo-foto.html

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Дитячі садки Південної Кореї поповнилися роботами, які вміють співати, танцювати і навіть навчати кунг-фу.

Зріст робота Alpha Mini становить 24,5 см. В голову андроїда вбудована камера, знімки з якої відправляють на планшет чи смартфон, прив’язані до робота. Про це повідомляє The Guardian.

Коли я кажу йому співати, він співає. Я кажу танцювати, і ми танцюємо разом, — каже вихованець дитячого садка Лі Гаюн.

Роботів Alpha Mini вже впровадили в 300 дитячих садках Сеула. Їх використовують як навчальні посібники для дітей від трьох до п’яти років. Міська влада вважає, що ці роботи допоможуть підготувати малюків до високотехнологічного майбутнього.

За словами працівника відділу по догляду за дітьми в Сеулі Хан Дон Сога, в майбутньому вміння поводитися зі штучним інтелектом зіграє вагому роль. Саме тому зараз важливо знайомити дітей з технологіями, починаючи з дитячих садків.

Ми вважаємо, що наявність такого досвіду в дитячих садах позначиться на їх молодості і дорослому житті, — упевнена Хан Дон Сог.

Нагадаємо, робота, який може робити внутрішньом’язові ін'єкції без голки, представила канадська компанія Cobionix. Робот замість голки використовує струмінь рідини під високим тиском товщиною не більше людської волосини.

Джерело: The Guardian