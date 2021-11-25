Запалення міокарда і цитокіновий шторм - наслідки ковіду для серця назвало МОЗ

https://racurs.ua/ua/n163550-zapalennya-miokarda-i-cytokinovyy-shtorm-naslidky-kovidu-dlya-sercya-nazvalo-moz.html

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Вплив коронавірусної хвороби COVID-19 на серце проаналізували у Міністерстві охорони здоров’я України.

Серцево-судинна система також перебуває під прицілом COVID-19. Пацієнти, які до інфікування COVID-19, мали проблеми із серцево-судинною системою, є більш вразливими до тяжкого перебігу коронавірусної хвороби чи смерті, — вказали у МОЗ.

Профільне відомство додає, що проблеми із серцево-судинною системою виникають у близько 20% госпіталізованих хворих на ковід.

Захворювання спричиняє ушкодження міокарда і порушення функції серця. Йдеться про вплив на серцевий м’яз, що спричиняє запалення міокарда, а у важких випадках — утворює навіть рубці, — зазначили у міністерстві.

Запалення міокарда може спричиняти так званий «цитокіновий шторм», який є потенційно летальною реакцією імунної системи.

Наразі ще тривають дослідження щодо того, як саме коронавірусна інфекція спричиняє розвиток міокардиту. Наприклад, якщо у хворого є запалення легень, то правий шлуночок серця (одна із чотирьох камер серця) повинен працювати більш інтенсивно, щоб доставити кров до легень. Як наслідок, ковід може спричинити правосторонню серцеву недостатність.

Також хвороба провокує запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Внаслідок цього утворюються тромби та зростає ризик ішемії чи інсульту, зменшення рівня кисню в крові.

Єдиною можливістю уникнути тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті є вакцинація, — нагадали у МОЗ.

Нагадаємо, тромбоз — це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути — венозний чи артеріальний. Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені. До ознак і симптомів тромбозу належать: