Чим корисний «дельта"-штам коронавірусу, розповіла медик

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n163563-chym-korysnyy-delta-shtam-koronavirusu-rozpovila-medyk.html

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Поширення штаму «дельта» коронавірусу SARS-nCoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, окрім негативних наслідків має і певну користь.

Про це заявила професор Школи системної біології університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова і інтерв’ю виданню Lenta.ru.

Річ у тім, що штам «дельта» передається швидше, ніж інші штами, серед яких є і більш небезпечні, залишаючи «конкурентам» мало шансів розмножитися. За її словами, «дельта» ніби «тримає галявину», не пускаючи інші штами коронавірусу.

А тому якщо дельта сама по собі зникне, а інші штами «зрадіють» і прийдуть — можливо, від цього стане набагато гірше, — наголосила медик, коментуючи можливість «самоліквідації» «дельти» в певних регіонах, що вже, схоже, сталося у Японії, де показники захворюваності різко впали.



За словами медика, позитивний ефект від зникнення «дельти» у Японії, якщо це дійсно сталося, триватиме до того, доки в цю ізольовану країну не прибудуть носії нових штамів.

Джерело: Lenta.ru