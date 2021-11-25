Помер колишній мер Києва Омельченко

https://racurs.ua/ua/n163564-pomer-kolyshniy-mer-kyieva-omelchenko.html

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Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Йому було 83 роки.

Про смерть колишнього очільника столиці та екс-нардепа 25 листопада повідомили муніципальний телеканал «Київ» та «Інтерфакс-Україна».

Омельченко керував Києвом у 1990−2000 роки. Він очолював КМДА з 8 серпня 1996 по 20 квітня 2006 року, був головою Київської міської ради (30 квітня 1998 року — 30 травня 1999 року).

Також обіймав посаду Київського міського голови (30 травня 1999 року — 14 квітня 2006 року).

Про госпіталізацію Омельченка через захворювання на коронавірусну інфекцію повідомив 18 листопада на сесії столичної міськради мер Києва Віталій Кличко.

На сьогоднішній день один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко знаходиться зараз у лікарні, в такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень, — сказав Кличко.

У травні 1999 році 76% киян проголосувало за Олександра Омельченка як за міського голову Києва, у 2002 році — 73% виборців висловили йому свою підтримку. У 2014 році Омельченко програв вибори, але відтоді був депутатом Київради.

Відомо про чотири ДТП із екс-мером Києва.

20 грудня 2015 року його авто Volvo на пішохідному переході на київському Столичному шосе збило жінку, яка згодом померла у лікарні.

Позашляховик мера тоді втік з місця трагедії і вже згодом з’явився знову. Водій Омельченка пояснив, що саме він був за кермом і поїхав, бо йому стало погано через цукровий діабет.

Винуватцю ДТП Голосіївський суд міста Києва призначив у листопаді 2016 покарання у виді умовного строку. Аби винести такий вердикт, суддям вистачило одного засідання.

Автомобілі Омельченка потрапляли у ДТП неодноразово. У лютому 2013 його позашляховик вилетів на смугу зустрічного руху і врізався у огорожу.

Лише одного разу вдалося зафіксувати присутність Омельченка за кермом під час смертельної дорожньо-транспортної пригоди. 5 листопада 2009 року на виїзді із села Чапаївка під Києвом колишній мер збив пішохода Олександра Карпінського, який загинув від отриманих поранень. Тоді слідчі столичної міліції заявили, що не знайшли у діях Омельченка складу злочину і закрили справу.