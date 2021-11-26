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Память жертв Голодомора чтят в Украине 27 ноября. Фото: slovoidilo.ua

Память жертв голодоморов чтят в Украине 27 ноября

26 ноя 2021, 23:04
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День памяти жертв голодоморов в Украине приходится на субботу, 27 ноября.

В 2021 году исполняется 100 лет со времени первого массового голода в Украине 1921−1923 годов и 75 лет от голодомора 1946−1947 годов. Их жертвами стали сотни тысяч украинцев. В этом году в День памяти жертв голодоморов в 16.00 традиционно состоится общенациональная минута молчания.

Также состоится акция «Зажги Свечу памяти» — зажечь огоньки в память о миллионах убитых голодом каждый может каждый возле соответствующих мест памяти в своих городах и селах. Это можно сделать и в окнах своих жилищ.

Православная церковь 27 ноября чтит память святого апостола Филиппа. Украинцы верили, что в этот день надо было вынести еду для домового за пределы дома. Считалось, что он поможет скоту пережить зиму.

Народные приметы на 27 ноября:

  • Иней утром — в следующем году будет богатый урожай овса.
  • Пошел дождь на Филиппа — будет богатый урожай пшеницы.
  • Ворона каркает — к оттепели.
  • Облачность или снегопад предвещают непогоду на май.

В мире 27 ноября отмечают бразильский День техники безопасности труда, День учителя в Испании, День Ланкашира в Великобритании и День булавки и иглы.


27 ноября в истории:

  • 1095 год — Папа Римский Урбан II провозгласил Первый крестовый поход.
  • 1620 год — пилигримы высадились в Америке.
  • 1893 год — во Львове состоялась премьера пьесы Иван Франко «Украденное счастье».
  • 1918 год — состоялось первое учредительное общее собрание Украинской Академии Наук.
  • 1952 год — в свой первый рейс отправился львовский троллейбус.

Напомним, 26 ноября отмечали Всемирный день информации. Также на этот день пришелся Международный день борьбы с ожирением.

Источник: Ракурс


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