Пам'ять жертв Голодомору вшановують в Україні 27 листопада. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n163643-pam-yat-jertv-golodomoriv-vshanovuut-v-ukrayini-27-lystopada.html

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День пам’яті жертв голодоморів в Україні припадає на суботу, 27 листопада.

У 2021 році виповнюється 100 років від часу першого масового голоду в Україні 1921−1923 років та 75 років від голодомору 1946−1947 років. Їх жертвами стали сотні тисяч українців. Цьогоріч у День пам’яті жертв голодоморів о 16.00 традиційно відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.

Також відбудеться акція «Запали свічку пам’яті» — засвітити вогники у пам’ять про мільйони вбитих голодом кожен може кожен біля відповідних місць пам’яті у своїх містах і селах. Це можна зробити й у вікнах своїх осель.

Православна церква 27 листопада вшановує пам’ять святого апостола Пилипа. Українці вірили, що цього дня треба було винести їжу для домовика за межі будинку. Вважалося, що він допоможе худобі пережити зиму.

Народні прикмети на 27 листопада:

Іній вранці — наступного року буде багатий урожай вівса.

Пішов дощ на Пилипа — буде багатий урожай пшениці.

Ворона каркає — до відлиги.

Хмарність чи снігопад віщують негоду на травень.

У світі 27 листопада відзначають бразильський День техніки безпеки праці, День вчителя в Іспанії, День Ланкашира в Великобританії та День шпильки і голки.

27 листопада в історії:

1095 рік — Папа Римський Урбан II проголосив Перший хрестовий похід.

1620 рік — Пілігріми висадились в Америці.

1893 рік — у Львові відбулася прем'єра п'єси Іван Франка «Украдене щастя».

1918 рік — відбулися перші установчі спільні збори Української Академії Наук.

1952 рік — у свій перший рейс вирушив львівський тролейбус.

Нагадаємо, 26 листопада відзначали Всесвітній день інформації. Також на цей день припав Міжнародний день боротьби з ожирінням.