Дмитро Разумков заявив про намір йти на президентські вибори. Фото: УП

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Ракурс

Колишній голова Верховної Ради України та народний депутат Дмитро Разумков відповів на питання, чи планує він брати участь у наступних президентських виборах.

Екс-спікер парламенту натякнув на те, що у нього є президентські амбіції. Він зазначив, що має намір брати участь у наступних виборах президента. Таку заяву він зробив в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера», яка транслювалася в YouTube.

Я у всіх виборах брав участь. Думаю, що в наступних виборах також пройматиму участь, — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що 16 листопада у Верховній Раді офіційно створили міжфракційне об'єднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Відомо, що до складу об'єднання увійшло 25 народних обранців. Переважна кількість є членами фракції «Слуга народу».