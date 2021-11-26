ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу. Фото:

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Новий штам коронавірусу, який виявили в Ботсвані та ПАР, отримав назву Omicron (Омікрон).

Всесвітня організація охорони здоров’я кваліфікувала новий варіант ковіду B. 1.1.529 таким, який викликає занепокоєння. Наголосили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дослідження показують, що в «Омікрона» вищий ризик повторного зараження. Не виключено, що в усіх провінціях Південної Африки збільшується кількість хворих. Про це повідомила прес-служба ВОЗ.

Також повідомляється, що ПЛР-тест не може виявили один із трьох цільових генів нового штаму.

Тому цей тест можна використовувати як маркер даного варіанту до підтвердження секвенування. При використанні цього підходу даний варіант виявлявся швидше, ніж попередні сплески інфекції, що дозволяє припустити, що цей варіант може мати перевагу в зростанні, — зазначили в організації.



Наразі у ВООЗ проводять додаткові дослідження варіанту коронавірусу з ПАР.

Нагадаємо, вперше новий варіант коронавірусної хвороби COVID-19 виявили у Південній Африці та Ботсвані, а згодом у Гонконзі. Цей штам містить 32 мутації й може бути стійким до вакцин. Цей штам вже дістався до Європейського Союзу — хворобу виявили в Бельгії.