Вакцина BioNTech та Pfizer. Фото: voanews.com

https://racurs.ua/ua/n163632-stiykist-botsvanskogo-shtamu-do-covid-vakcyn-pereviryat-biontech-ta-pfizer.html

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Вакцину від коронавірусу проти нового варіанту В.1.1.529, що має 32 мутації, почали тестувати компанії BioNTech та Pfizer.

Виробники популярної COVID-вакцини хочуть зрозуміти, чи зможе їхній препарат протидіяти новому штаму. Результати обіцяють опублікувати за два тижні. Про це пише Reuters із посиланням на заяву BioNTech.

Ми розуміємо стурбованість експертів і негайно розпочали тестування варіанту B.1.1.529. Ми очікуємо на отримання додаткових даних за результатами лабораторних тестів не пізніше, ніж за два тижні, — йдеться в заяві.

Також у компанії запевнили, що зможуть змінити вакцину протягом шістьох тижнів та відвантажити перші партії протягом 100 днів.

Нагадаємо, новий варіант коронавірусу виявили британські науковці у Південній Африці, Ботсвані та Гонконзі. Цей штам містить 32 мутації й може бути стійким до вакцин. Вчені припускають, що штам міг виникнути під час тривалої інфекції у людини з ослабленим імунітетом, наприклад, у хворого на СНІД.

Медики заявляють, що «ботсванський» штам коронавірусу B.1.1.529 SARS-CoV-2 має дві характеристики, які непокоять — у нього висока ймовірність передачі між людьми та певний рівень «імунної втечі» (здатності уникати розпізнавання імунною системою).

Джерело: Reuters