Називають відставлених брехунами - Зеленський про те, чому міністри не звітують у Раді

https://racurs.ua/ua/n163631-nazyvaut-vidstavlenyh-brehunamy-zelenskyy-pro-te-chomu-ministry-ne-zvituut-u-radi.html

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Володимир Зеленський пояснив часту зміну міністрів і розповів, чому за його каденції колишні члени Кабміну не приходять до нардепів звітувати про свою діяльність на посаді.

Ротації були різні, їх було багато. Були позитивні ротації, були помилки. Я вважаю, що ми обираємо найкращих. І кілька міністрів, я вважаю, у нас зʼявилося чудових, — пояснив президент під час прес-марафону 26 листопада.

Відповідаючи на запитання, чому міністри після відставки не звітують про виконану роботу, президент заявив, що вони не зобовʼязані це робити і не хочуть виступати перед «крикунами» у Верховній Раді, які звинуватять їх у зраді.

Кажуть мені: «Я не можу». Питаю: «Чому?». Кажуть, що я виходжу, а вони такі слова кажуть, що ви ніколи їх не почуєте. Звинувачують мене у зраді. Кажуть: «Брехло», — пояснив Зеленський.

Відставлені міністри начебто скаржилися йому на те, що у них є родина, діти, вони нічого поганого не зробили, а за це їх у парламенті зустрічають «плакатами із закликами спалити, повісити», а також називають зрадником. У цьому сенсі Зеленський пригадав історію з відставкою міністра оборони Андрія Тарана.

Ніхто не хоче звітувати через цих крикунів. Я не буду звинувачувати їх в цьому. Вони всі люди і особистості, а об них витирають ноги. Вони інколи кажуть — хочу вийти на вулицю і дати їм по облииччю. Я не можу на посаді це зробити. Що ви думаєте про це, пане президенте? Я вас підведу? Кажу — ні. Обовязково підійди і зроби, — сказав Зеленський.



3 листопада Верховна Рада розглянула подання про відставку п’ятьох міністрів уряду Дениса Шмигаля. На пленарному засіданні парламент практично без обговорення звільнив п’ятьох міністрів. Усіх їх відправили у відставку переважною більшістю голосів присутніх у залі нардепів. Відзвітувати про роботу і відповісти на питання нардепів у парламент прийшов тільки Олексій Резніков.

Тим часом голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що четверо з п’ятьох міністрів, відставки яких розглядалися у Раді 3 листопада, не прийшли до парламенту за проханням монобільшості.