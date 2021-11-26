Называют отставленных лжецами — Зеленский о том, почему министры не отчитываются в Раде

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Владимир Зеленский объяснил частую смену министров и рассказал, почему при его каденции бывшие члены Кабмина не приходят к нардепам отчитываться о своей деятельности в должности.

Ротации были разные, их было много. Были положительные ротации, ошибки. Я считаю, что мы выбираем лучших. И несколько министров, я считаю, у нас появилось отличных, — объяснил президент во время пресс-марафона 26 ноября.

Отвечая на вопрос, почему министры после отставки не отчитываются о проделанной работе, президент заявил, что они не обязаны это делать и не хотят выступать перед «крикунами» в Верховной Раде, которые обвинят их в измене.

Говорят мне: «Я не могу». Спрашиваю: «Почему?». Говорят, что «я выхожу, а они такие слова говорят, что вы их никогда не услышите. Обвиняют меня в измене, говорят мне, что я вру», — объяснил Зеленский.

Отставленные министры якобы жаловались ему на то, что у них есть семья, дети, они ничего плохого не сделали, а за это их в парламенте встречают «плакатами с призывами сжечь, повесить», а также называют предателем. В этом смысле Зеленский припомнил историю с отставкой министра обороны Андрея Тарана.

Никто не хочет отчитываться из-за этих крикунов. Я не буду винить их в этом. Они все люди и личности, а об их вытирают ноги. Они иногда говорят — хочу выйти на улицу и дать им по роже. Я не могу в должности это сделать. Что вы думаете об этом, господин президент? Я вас подведу? Говорю — нет. Обязательно подойди и сделай, — сказал Зеленский.



3 ноября Верховная Рада рассмотрела представление об отставке пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля. На пленарном заседании парламент практически без обсуждения уволил пятерых министров. Всех их отправили в отставку подавляющим большинством голосов присутствовавших в зале нардепов. Отчитаться о работе и ответить на вопросы нардепов в парламент пришел только Алексей Резников.

Тем временем глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что четверо из пяти министров, отставки которых рассматривались в Раде 3 ноября, не пришли в парламент по просьбе монобольшинства.