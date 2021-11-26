Украина передала РФ списки на обмен пленными. Фото:

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Украина передала российской стороне верифицированные списки на обмен пленными.

В Киеве теперь рассчитывают, что вопрос украинских пленных поднимет президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 26 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, который транслировали в YouTube.

По словам президента, список украинцев и крымских татар, которых удерживает Москва, передали Турции, а президент Реджеп Тайип Эрдоган передал его Путину.

Он в целом просил, но упор делал на крымских татар. Ответа пока нет, — отметил Зеленский.



Глава государства признался, что украинская сторона ждет разговора Байдена и Путина. Президент добавил, что кроме прямых договоренностей Украины с руководством России по обмену пленных, никакие другие форматы не сработали.

Напомним, в июне советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что в списке на ближайший обмен находится 90 человек — военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, которые попали в плен во время выполнения боевых задач.