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Ракурс
В Украине 27 ноября ожидается относительно теплая погода

Относительно тепло, но с дождями — погода в Украине на 27 ноября (КАРТА)

26 ноя 2021, 17:35
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Погода в Украине 27 ноября будет относительно теплой погодой.

Однако ожидаются умеренные дожди (днем на Правобережье местами небольшие дожди). Об этом сообщает Gismeteo.

Также ночью и утром в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, на высокогорье Карпат — 25−30 м/с.

Температура воздуха ночью будет +1…+6° (в восточных областях 0…-5°) днем — +6…+11° (на юге до +15°). В Карпатах ожидается мокрый снег и дождь, температура в течение суток составит около 0°.

Температура воздуха в Европе в 14.00 27 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 27 ноября ожидается переменная облачность и небольшой дождь днем и ночью. Столбики термометров ночью опустятся до +3…+5°, днем — поднимутся до +8…+10°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 27 ноября, данные: Gismeteo

Погода во Львове также ожидается переменная облачность и небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха ночью будет +2…+4°, днем — +5…+7°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода во Львове 27 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность и дождь ночью, днем — без существенных осадков. Термометры ночью покажут +2…+4°, днем — +5…+7°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе 27 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет пасмурной. Ночью без осадков, днем — дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3°, днем — +5…+7°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 27 ноября, данные: Gismeteo


Геомагнитная обстановка в Киеве 27 ноября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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