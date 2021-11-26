В Украине 27 ноября ожидается относительно теплая погода

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Ракурс

Погода в Украине 27 ноября будет относительно теплой погодой.

Однако ожидаются умеренные дожди (днем на Правобережье местами небольшие дожди). Об этом сообщает Gismeteo.

Также ночью и утром в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, на высокогорье Карпат — 25−30 м/с.

Температура воздуха ночью будет +1…+6° (в восточных областях 0…-5°) днем — +6…+11° (на юге до +15°). В Карпатах ожидается мокрый снег и дождь, температура в течение суток составит около 0°.

Погода в Киеве 27 ноября ожидается переменная облачность и небольшой дождь днем и ночью. Столбики термометров ночью опустятся до +3…+5°, днем — поднимутся до +8…+10°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также ожидается переменная облачность и небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха ночью будет +2…+4°, днем — +5…+7°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность и дождь ночью, днем — без существенных осадков. Термометры ночью покажут +2…+4°, днем — +5…+7°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет пасмурной. Ночью без осадков, днем — дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3°, днем — +5…+7°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 ноября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.