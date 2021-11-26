Зеленский признался, что отдыхал с Ермаком в Карпатах. Фото: УП

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подтвердил информацию о том, что летал на государственную резиденцию в Гуту в выходные 19−20 ноября.

Также глава государства признался, что использовал для этого вертолет спасателей, потому что «президентский самолет сломался». Об этом он заявил во время пресс-марафона с журналистами в пятницу, 26 ноября.

Зеленский начал жаловаться журналистам, что в Киеве он не может отдохнуть, хотя имеет право на личную жизнь. Также он сказал, что президентский самолет нужно ремонтировать, а деньги на ремонт выделять боятся, чтоб не разгоняли «зраду».

Президент также утверждает, что летает обычно вертолетами, но и они поломались. Поэтому он вместе с Ермаком и его семьей полетели двумя военными вертолетами и одним вертолетом ГСЧС.

В этот день главе Офиса президента исполнилось 50 лет. В Карпатах Зеленский и Ермак решили поработать с министром регионов Алексеем Чернышовым, который был неподалеку.

По словам Зеленского, затем утром он вылетел в Киев с Ермаком на возложении цветов на аллее Небесной сотни. Потом президент вернулся в Синегору вместе с Ермаком. Но день рождения главы ОП, как уверяет президент, они не праздновали.

- Мы вылетели в 6 утра… - В 7. - В 6 утра… - В 7. - Дай вам Бог здоровья, Миша! Это ведь так важно! Не в 6, а в 7! Это важно! И не по московскому времени, а то будет «зрада»! — эмоционально ответил президент на замечания журналиста.

Напомним, в расследовании «Украинской правды» говорилось, что Андрей Ермак праздновал свой 50-й день рождения на государственной даче в Карпатах вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Гостей доставляли с помощью вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые «подвозили» людей в резиденцию.

Журналисты установили, что Зеленский и Ермак в пятницу днем ​​покинули Банковую до окончания рабочего дня и полетели в Карпаты в государственную резиденцию президента Украины Синегора, где в воскресенье Андрей Ермак должен был отпраздновать юбилей.