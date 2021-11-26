Пресс-марафон Зеленского. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n163627-blagodarya-vam-moi-deti-nahodyatsya-pod-ohranoy-zelenskiy-jurnalistu-video.html

Ракурс

Президент Украины Владимир пожаловался, что благодаря журналистам у него и его детей нет личной жизни.

Глава государства заявил, что из-за расследования некоторых журналистов его семья не празднует ничего в публичных местах и не выходит без охраны. Зеленский сделал такое заявление 26 ноября во время пресс-марафона, отвечая журналисту «Украинской правды» Михаилу Ткачу о праздновании юбилея главы Офиса президента Андрея Ермака в Карпатах. Пресс-марафон Зеленского транслировали в YouTube.

Президент подчеркнул, что он живой человек и имеет право на отдых. Упрекнул СМИ в том, что из-за их работы его дети постоянно находятся под охраной и не посещают различные праздники и мероприятия.

Почему мы говорим в формате, что я вроде бы оправдываюсь. Я живой человек и имею право иногда отдыхать. Для меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Это неправильно. Я живой человек и имею право на отдых и личную жизнь. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны, благодаря вам они почти ничего нигде не празднуют, — заявил президент.

Также Зеленский пригласил Михаила Ткача 25 января совместно отпраздновать свой день рождения.

Напомним, журналист Михаил Ткач опубликовал расследование о юбилее Андрея Ермака. По его данным, Зеленский и Ермак 19 ноября покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и полетели в Карпаты в резиденцию «Синегора». В воскресенье, 21 ноября, Ермак отпраздновал там свой юбилей.