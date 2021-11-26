Прес-марафон Зеленського. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n163627-zavdyaky-vam-moyi-dity-perebuvaut-pid-ohoronou-zelenskyy-jurnalistu-video.html

Ракурс

Президент України Володимир пожалівся, що завдяки журналістам у нього та його дітей немає особистого життя.

Глава держави заявив, що через розслідування деяких журналістів його родина не святкує нічого в публічних місцях і не виходить без охорони. Зеленський зробив таку заяву 26 листопада під час прес-марафону, відповідаючи журналісту «Української правди» Михайлу Ткачу про святкування ювілею голови Офісу президента Андрія Єрмака в Карпатах. Прес-марафон Зеленського транслювали в YouTube.

Президент наголосив, що він жива людина і має право на відпочинок. Дорікнув ЗМІ в тому, що через їхню роботу його діти постійно перебувають під охороною та не відвідують різні свята та заходи.

Чому ми говоримо у форматі, що я начебто виправдовуюся. Я жива людина і маю право інколи відпочивати. Для мене більше немає місця в Києві, де я можу відпочивати. Це неправильно. Я жива людина і маю право на відпочинок і особисте життя. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони, завдяки вам вони майже нічого ніде не святкують, — заявив президент.

Також Зеленський запросив Михайла Ткача 25 січня спільно відсвяткувати своє день народження.

Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач опублікував розслідування про ювілей Андрія Єрмака. За його даними, Зеленський та Єрмак 19 листопада залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати у резиденцію «Синьогора». У неділю, 21 листопада, Єрмак відсвяткував там свій ювілей.