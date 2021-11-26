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Ракурс
Під час обшуків, фото: ДПСУ

Фальшиві ковід-паспорти — п’ятеро закарпатців продали 4,5 тис. підробок (ФОТО)

26 лис 2021, 16:36
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На Закарпатті правоохоронці викрили групу з п’яти жителів Закарпаття, які підробляли COVID-сертифікати.

Їхніми послугами скористалися близько 4,5 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Відомості про клієнтів фігурантів кримінального провадження будуть враховані прикордонниками у пунктах пропуску через державний кордон України з метою виявлення підробок, — наголошують у ДПСУ.

Зазначається, що зловмисники, працюючи в компаніях із працевлаштування громадян України за кордоном, пропонували «послуги» з виготовлення підроблених міжнародних сертифікатів про вакцинацію, ПЛР-тестів та страхових полісів.

Вартість їхніх «послуг» становила від 500 до 2,5 тис. грн — залежно від необхідності внесення відомостей до електронної системи з подальшою генерацією сертифікату в додатку «Дія».

Рекламу своїх послуг та пошук клієнтів фігуранти здійснювали переважно у соціальних мережах, — зазначають у ДПСУ.

Зазначається, що в ході проведених правоохоронцями семи обшуків у транспортних засобах, а також за місцями проживання та роботи фігурантів, було вилучено:

  • комп’ютерну техніку, на якій містилися бланки та міжнародні сертифікати про вакцинацію українського та словацького зразків із згенерованими QR-кодами;
  • бланки негативних ПЛР-тестів, готові для внесення змін з подальшим друком;
  • мобільні телефони;
  • жорсткі диски;
  • печатки;
  • незаповнені аркуші з проставленими печатками;
  • близько 1 тис. незаповнених номерних страхових бланків з відбитками печаток та підписами.

Зазначається, що наразі правоохоронці встановлюють працівників пунктів вакцинації, які вносили інформацію про фіктивне вакцинування до електронної бази системи охорони здоров’я.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Тривають слідчі дії.


Під час обшуків, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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