Фальшиві ковід-паспорти — п’ятеро закарпатців продали 4,5 тис. підробок (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163626-falshyvi-kovid-pasporty-p-yatero-zakarpatciv-prodaly-4-5-tys-pidrobok-foto.htmlРакурс
На Закарпатті правоохоронці викрили групу з п’яти жителів Закарпаття, які підробляли COVID-сертифікати.
Їхніми послугами скористалися близько 4,5 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Відомості про клієнтів фігурантів кримінального провадження будуть враховані прикордонниками у пунктах пропуску через державний кордон України з метою виявлення підробок, — наголошують у ДПСУ.
Зазначається, що зловмисники, працюючи в компаніях із працевлаштування громадян України за кордоном, пропонували «послуги» з виготовлення підроблених міжнародних сертифікатів про вакцинацію, ПЛР-тестів та страхових полісів.
Вартість їхніх «послуг» становила від 500 до 2,5 тис. грн — залежно від необхідності внесення відомостей до електронної системи з подальшою генерацією сертифікату в додатку «Дія».
Рекламу своїх послуг та пошук клієнтів фігуранти здійснювали переважно у соціальних мережах, — зазначають у ДПСУ.
Зазначається, що в ході проведених правоохоронцями семи обшуків у транспортних засобах, а також за місцями проживання та роботи фігурантів, було вилучено:
- комп’ютерну техніку, на якій містилися бланки та міжнародні сертифікати про вакцинацію українського та словацького зразків із згенерованими QR-кодами;
- бланки негативних ПЛР-тестів, готові для внесення змін з подальшим друком;
- мобільні телефони;
- жорсткі диски;
- печатки;
- незаповнені аркуші з проставленими печатками;
- близько 1 тис. незаповнених номерних страхових бланків з відбитками печаток та підписами.
Зазначається, що наразі правоохоронці встановлюють працівників пунктів вакцинації, які вносили інформацію про фіктивне вакцинування до електронної бази системи охорони здоров’я.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Тривають слідчі дії.