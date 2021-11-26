У Києві «Батьківщину-мати» пропонують перетворити на архистратига Михаїла. Фото: khreschatyk.news

https://racurs.ua/ua/n163625-u-kyievi-batkivschynu-maty-proponuut-peretvoryty-na-arhystratyga-myhayila.html

Ракурс

У Києві зареєстровано петицію з проханням перетворити статую «Батьківщина-мати» на архистратига Михайла.

Автор петиції Олександр Артемов запропонував «прибрати їй груди». Документ має набрати 6 тис. підписів для того, щоб його розглянули. Петиція розміщена на сайті Київради.

Зазначається, що статуя на Печерських пагорбах Києва є найвищою монументальною спорудою в Європі та приваблює туристів.

Але первісний задум та радянська естетика цієї споруди не відповідають сучасним політичним та ідеологічним вимогам суспільства, — пише автор.

Він зазначив, що демонтаж є недоцільним з економічних міркувань. Але мужню жінку з мечем та щитом у руках можна перетворити на статую архистратига Михайла.

З цією метою прибрати груди, замінити радянський герб гербом Києва та демонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові засоби — зробити крила рухливими, щоб вони вагалися під дією вітру, — йдеться в петиції.

Нагадаємо, раніше в Києві демонтували пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився в сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8 у Голосіївському районі. Тепер монумент розмістять у музеї тоталітаризму.