Чи можна вакцинуватися людям з вадами серця чи онкологією. Фото: Вінницька ОДА

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Вакцинуватися від коронавірусу можна людям з гіпертонією, ішемічною хворобою, серцевою недостатністю, вродженими вадами серця, діабетом чи онкологією.

Протипоказанням для щеплення є важка алергічна реакція на першу дозу вакцини чи на один із її компонентів. В Україні громадяни з протипоказаннями до вакцинації проти ковіду складають менш як 1% від усього населення. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За словами кардіолога та завідувачки діагностичного відділу Центру інноваційних медичних технологій Віри Горбачової, людям із серцево-судинними захворюваннями можна робити укол від COVID-19, бо хвороба в них протікає значно важче та може дати дуже серйозні ускладнення. Це стосується також ішемічної хвороби, серцевої недостатності та вроджених вад серця.

Горбачова зазначила, що коронавірус впливає на серце й судини різними механізмами, а люди з такими захворюваннями більше ризикують інфікуватися й важко перенести ковід.

Ендокринолог і головний експерт з ендокринології департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Оксана Марусин переконує, що необхідно вакцинуватися українцям з цукровим діабетом та ендокринними захворюваннями. Також вона рекомендувала робити щеплення людям із захворюваннями щитовидної залози.

Вакцинуватися людям з онкологічними хворобами радить онколог-хірург-уролог Національного інституту раку Олександр Стаховський, який відзначає, що ці хворі ризикують померти внаслідок коронавірусних ускладнень.

Ризик померти від онкології в наших пацієнтів значно менший, ніж ризик померти від ускладнень, які може спричинити в них коронавірусна хвороба. Щепитися можна як в активній фазі захворювання, так і тим, у кого ремісія. Тим пацієнтам, які проходять хімієтерапію, слід порадитися зі своїм лікарем, коли саме краще щепитися, щоб вакцинація дала оптимальний захист, — наголошує він.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що внаслідок вакцинації від коронавірусу було врятовано 470 тис. життів у віковій групі старше 60 років приблизно в 30 європейських країнах.