Скількох людей врятувала вакцинація від коронавірусу, розповіли у ВООЗ. Фото: istock

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Вакцинація від коронавірусу триває по всьому світу й рятує тисячі життів. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оцінила результати щеплень у Європі.

Завдяки вакцинам вдалося врятувати життя майже півмільйона людей. Про це повідомляє SRF News.

Європейське бюро ВООЗ у Копенгагені опублікувало звіт, згідно з яким із початку кампанії з вакцинації населення було врятовано 470 тис. життів у віковій групі старше 60 років приблизно в 30 європейських країнах.

Експерти встановили, що вакцини від коронавірусу дійсно захищають людей від смертності та важких випадків захворюваності.

Очільник європейської ВООЗ Ханс Клюге зазначив, що в країнах, де рівень вакцинації низький, смертей від коронавірусу було більше — без вакцин взагалі число загиблих було б удвічі більше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу у 2022 році може опинитися під загрозою через нестачу шприців. Медики побоюються повторного використання шприців та голок, особливо в бідних країнах.

Джерело: SRF News