Сколько человек спасла вакцинация от коронавируса, рассказали в ВОЗ. Фото: istock

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Вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру и спасает тысячи жизней. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила результаты массовой вакцинации в Европе.

Благодаря прививкам удалось спасти жизнь почти полмиллиона человек. Об этом сообщает SRF News.

Европейское бюро ВОЗ в Копенгагене опубликовало отчет, согласно которому с начала кампании по вакцинации населения было спасено 470 тыс. жизней в возрастной группе старше 60 лет примерно в 30 европейских странах.

Эксперты установили, что вакцины от коронавируса действительно защищают людей от смертности и тяжелых случаев заболеваемости.

Глава европейской ВОЗ Ханс Клюге отметил, что в странах, где уровень вакцинации низкий, смертей от коронавируса было больше — без вакцин число погибших было бы вдвое большим.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в 2022 году может оказаться под угрозой из-за нехватки шприцев. Медики опасаются повторного использования шприцев и игл, особенно в бедных странах.

Источник: SRF News