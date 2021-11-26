Сколько человек спасла вакцинация от коронавируса, рассказали в ВОЗhttps://racurs.ua/n163584-skolko-chelovek-spasla-vakcinaciya-ot-koronavirusa-rasskazali-v-voz.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру и спасает тысячи жизней. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила результаты массовой вакцинации в Европе.
Благодаря прививкам удалось спасти жизнь почти полмиллиона человек. Об этом сообщает SRF News.
Европейское бюро ВОЗ в Копенгагене опубликовало отчет, согласно которому с начала кампании по вакцинации населения было спасено 470 тыс. жизней в возрастной группе старше 60 лет примерно в 30 европейских странах.
Эксперты установили, что вакцины от коронавируса действительно защищают людей от смертности и тяжелых случаев заболеваемости.
Глава европейской ВОЗ Ханс Клюге отметил, что в странах, где уровень вакцинации низкий, смертей от коронавируса было больше — без вакцин число погибших было бы вдвое большим.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в 2022 году может оказаться под угрозой из-за нехватки шприцев. Медики опасаются повторного использования шприцев и игл, особенно в бедных странах.
Источник: SRF News