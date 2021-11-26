Андрей Ермак. Фото: ОП

https://racurs.ua/n163583-ermaka-doprosyat-po-vagnerovcam.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, будет допрошен по делу о срыве операции по задержанию «вагнеровцев».

Государственное бюро расследований (ГБР) вызовет его на допрос уже в ближайшие дни. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире «Право на власть».

На сегодня никаких фактов и доказательств (что Ермак виновен в срыве спецоперации — ред.) следствие не получило… Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов. В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично — или мы (сообщим), если будет такой запрос, — заявил глава ГБР.



И. о. главы ГБР добавил, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, поэтому «если будет необходимость», следователь вызовет на допрос и президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы сообщали, что у Bellingcat не нашли доказательств телефонного звонка главы Офиса президента Андрея Ермака своему коллеге из администрации главы государства в Беларуси.