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Ракурс
Андрей Ермак. Фото: ОП

Ермака допросят по делу «вагнеровцев»

26 ноя 2021, 08:20
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Андрей Ермак, глава Офиса президента, будет допрошен по делу о срыве операции по задержанию «вагнеровцев».

Государственное бюро расследований (ГБР) вызовет его на допрос уже в ближайшие дни. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире «Право на власть».

На сегодня никаких фактов и доказательств (что Ермак виновен в срыве спецоперации — ред.) следствие не получило… Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов. В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично — или мы (сообщим), если будет такой запрос, — заявил глава ГБР.


И. о. главы ГБР добавил, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, поэтому «если будет необходимость», следователь вызовет на допрос и президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы сообщали, что у Bellingcat не нашли доказательств телефонного звонка главы Офиса президента Андрея Ермака своему коллеге из администрации главы государства в Беларуси.

Источник: Ракурс


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