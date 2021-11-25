Разведчиками, готовившими спецоперацию по задержанию «вагнеровцев», аннулировали загранпаспорта, фото: Zik

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Ракурс

Василия Бурубу, бывшего руководителя управления разведки, и еще по меньшей мере четырех сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны, которые готовили спецоперацию по задержанию «вагнеровцев», спустя неделю после ее провала уволили с должностей.

Однако на этом их проблемы не завершились — им также аннулировали загранпаспорта. Об этом говорится в расследовании «Радио Свобода» и программы «Схемы».

Журналисты установили, что один из разведчиков, Юрий Семенюк, узнал об этом прямо в аэропорту «Борисполь» при попытке вылета заграницу 1 мая 2021 года. Тогда пограничники изъяли и уничтожили его загранпаспорт и запретили вылет из Украины.

Также, по информации журналистов, органы власти признали недействительными загранпаспорта всех пятерых бывших работников ГУР.

Было установлено, что основанием для изъятия паспорта и запрещения выезда за границу стало письмо на бланке Миграционной службы от 19 февраля.

Именно это письмо Пограничная служба взяла на вооружение во время своих действий, в частности, «завертывая» одного из разведчиков на границе и уничтожая его паспорт, — отмечается в материале.

Отмечается, что журналистам удалось отыскать это письмо благодаря источникам в Госпогранслужбе. В нем как признанные недействительными указываются паспорта не только Семенюка, но еще четырех участников спецоперации, среди которых и Бурба. Также в письме есть и паспорт по имени Василия Месхи — это документ-прикрытие, который имел Бурба.

В письме говорится, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, а потому подлежат изъятию, — отмечается в журналистском расследовании.

В ответ на запрос в Государственной миграционной службе (ГМС) ответили журналистам, что письмо с такими реквизитами и таким содержанием вообще никогда не готовили и не посылали в Пограничную службу. Кроме того, у ГМС нет информации о том, что паспорта пятерых экс-работников ГУР МО были оформлены с нарушением законодательства.

Однако в Государственной пограничной службе, в ответе на запрос журналистов, заверили, что такое письмо действительно поступило в службу 25 февраля. В ответ на вопрос, каким именно по каналу связи письмо к ним поступило, пограничники отметили лишь, что письмо поступило почтовой связью.

Но ни кто именно принес это письмо, ни номер записи в реестре, ни какие-либо другие детали по почтовому сервису у пограничников журналистам «Радио Свобода» не предоставили. Говорят, что не смогли это проверить, а конверт, в котором якобы доставили письмо, не сохранили, — отмечается в расследовании.

В Украине специальная корреспонденция должна доставляться Фельдегерской службой. Услуги фельдъегерской связи в Украине предоставляет Государственная служба специальной связи.

Однако по запросу, доставляли ли курьеры учреждения письмо из ГМС к пограничникам, ведомство предоставило ответ, что письмо с соответствующими реквизитами в период с 19 по 25 февраля с Миграционной в Пограничную службу не направлялось: ни фельдъегерской, ни спецсвязью, — отмечается в материале.

Прес-секретарь главы Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии журналистам отметил, что на момент поступления документа у него были все надлежащие реквизиты и опасений у сотрудников ведомства, что он может иметь какие-то признаки подделки, не было

Это не запрещено, чтобы такие документы заходили, в том числе, и почтовой связью, — заверил Демченко.

В то же время, в ведомстве в письменном ответе журналистам сообщили, что по результатам проверки были удалены записи о недействительности паспортов Семенюка и других разведчиков из межведомственной системы «Аркан».