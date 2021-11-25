Розвідниками, які готували спецоперацію із затримання «вагнерівців», анулювали закордонні паспорти, фото: Zik

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Василя Бурубу, колишнього очільника управління розвідки, та ще щонайменше чотирьох співробітників Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, які готували спецоперацію із затримання «вагнерівців», через тиждень після її провалу звільнили з посад.

Проте на цьому їхні негаразди не завершилися — їм також анулювали закордонні паспорти. Про це йдеться у розслідуванні «Радіо Свобода» та програми «Схеми».

Журналісти встановили, що один із розвідників, Юрій Семенюк, дізнався про це прямо в аеропорту «Бориспіль» при спробі вильоту закордон 1 травня 2021 року. Тоді прикордонники вилучили і знищили його закордонний паспорт та заборонили виліт з України.

Також, за інформацією журналістів, органи влади визнали недійсними закордонні паспорти усіх п’ятьох колишніх працівників ГУР.

Було встановлено, що підставою для вилучення паспорта та заборони виїзду за кордон став лист на бланку Міграційної служби від 19 лютого.

Саме цей лист Прикордонна служба взяла на озброєння під час своїх дій, зокрема «завертаючи» одного з розвідників на кордоні та знищуючи його паспорт, — зазначається в матеріалі.

Зазначається, що журналістам вдалося відшукати цей лист завдяки джерелам у Держприкордонслужбі. У ньому як визнані недійсними вказуються паспорти не лише Семенюка, а й ще чотирьох учасників спецоперації, серед яких і Бурба. Також у листі є і паспорт на ім’я Василя Месхі — це документ-прикриття, який мав Бурба.

У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню, — зазначається в журналістському розслідуванні.

Водночас, у відповідь на запит у Державній міграційній службі (ДМС) відповіли журналістам, що лист із такими реквізитами та таким змістом взагалі ніколи не готували і не надсилали до Прикордонної служби. Крім того, у ДМС немає інформації про те, що паспорти п’ятьох екс-працівників ГУР МО були оформлені з порушенням законодавства.

Проте у у Державній прикордонній службі, у відповіді на запит журналістів, запевнили, що такий лист дійсно надійшов до служби 25 лютого. У відповідь на запитання, яким саме каналом зв’язку лист до них надійшов, прикордонники зазначили лише, що лист надійшов поштовим зв’язком.

Але ані хто саме приніс цей лист, ані номер запису в реєстрі, ані будь-які інші деталі щодо поштового сервісу у прикордонників журналістам «Радіо Свобода» не надали. Кажуть, що не змогли це перевірити, а конверт, в якому нібито доставили лист, не зберегли, — зазначається в матеріалі-розслідуванні.

В Україні спеціальна кореспонденція має доставлятися Фельд'єгерською службою. Послуги фельд'єгерського зв’язку в Україні надає Державна служба спеціального зв’язку.

Проте на запит, чи доставляли кур'єри установи лист з ДМС до прикордонників, відомство надало відповідь, що лист із відповідними реквізитами у період з 19 по 25 лютого з Міграційної до Прикордонної служби не надсилався: ні фельд'єгерським, ні спецзв’язком, — зазначається в матералі.

Речник голови Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі журналістам зазначив, що на момент надходження документа той мав всі належні реквізити і застережень у співробітників відомства, що він може мати якісь ознаки підробки, не було

Це не заборонено, щоб такі документи заходили, в тому числі, і поштовим зв’язком, — запевнив Демченко.

Водночас у відомстві у письмовій відповіді журналістам повідомили, що за результатами перевірки були видалені записи про недійсність паспортів Семенюка та інших розвідників з міжвідомчої системи «Аркан».