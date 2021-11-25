Наслідки ДТП на Харківщині, фото: поліція Харківщини

https://racurs.ua/ua/n163581-vantajivka-rozchavyla-taksi-na-v-yizdi-do-harkova-ie-zagybli-foto-video.html

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Масштабна ДТП сталася сьогодні, 25 листопада, на в’їзді до Харкова. Є загиблі, кількість яких встановлюється.

За попередньою інформацією, зіткнулися три легковика та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Зазначається, що повідомлення про аварію надійшло до поліції о 18.25.

На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група та рятувальники.

За інформацією місцевих ЗМІ, вантажівка зі щебенем перекинулася і розчавила таксі, ударивши в лоб вантажівку мережі супермаркетів «АТБ». Зазначається, що в таксі перебували троє осіб: водій та пасажири — бабуся з маленькою дитиною, усі вони загинули. За словами свідків, одна із вантажівок проігнорувала червоний сигнал світлофора.

Також є повідомлення, що жертв могло бути більше — вчасно встиг зупинитися рейсовий автобус.