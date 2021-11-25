«За Степана Бендер» — у Львові затримали провокаторів на польському меморіаліhttps://racurs.ua/ua/n163580-za-stepana-bender-u-lvovi-zatrymaly-provokatoriv-na-polskomu-memoriali.htmlРакурс
У Львові сьогодні, 25 листопада, ввечері, затримали двох вандалів, які спаплюжили «Цвинтар орлят» — польський військовий меморіал, що є частиною Личаківського кладовища.
Ще одному учаснику провокації вдалося втекти, повідомляє видання Zaxid.net.
Зазначається, що зловмисники встигли зіпсувати частину меморіалу стилізованими малюнками синьо-жовтого і чорно-червоного прапорів та написами «Ляхи» і «За Степана Бендер» (через «е»).
За інформацією видання, затримані не місцеві — приїхали до Львова з Донеччини вчора, 24 листопада, а одразу після здійснення провокації мали виїхати з міста. Вони вже дали попередні свідчення: розповіли, що за провокацію їм пообіцяли заплатити, проте хто і скільки — нібито не знають, оскільки із замовником домовлявся третій провокатор, якому вдалося втекти.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Видання зазначає, що в СБУ неофіційно припускають — провокатори могли діяти за прямими інструкціями російських спецслужб з метою спровокувати погіршення українсько-польських стосунків.
Джерело: Zaxid.net