Залишений провокаторами напис на одній зі стін цвинтаря орлят, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n163580-za-stepana-bender-u-lvovi-zatrymaly-provokatoriv-na-polskomu-memoriali.html

Ракурс

У Львові сьогодні, 25 листопада, ввечері, затримали двох вандалів, які спаплюжили «Цвинтар орлят» — польський військовий меморіал, що є частиною Личаківського кладовища.

Ще одному учаснику провокації вдалося втекти, повідомляє видання Zaxid.net.

Зазначається, що зловмисники встигли зіпсувати частину меморіалу стилізованими малюнками синьо-жовтого і чорно-червоного прапорів та написами «Ляхи» і «За Степана Бендер» (через «е»).

За інформацією видання, затримані не місцеві — приїхали до Львова з Донеччини вчора, 24 листопада, а одразу після здійснення провокації мали виїхати з міста. Вони вже дали попередні свідчення: розповіли, що за провокацію їм пообіцяли заплатити, проте хто і скільки — нібито не знають, оскільки із замовником домовлявся третій провокатор, якому вдалося втекти.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Видання зазначає, що в СБУ неофіційно припускають — провокатори могли діяти за прямими інструкціями російських спецслужб з метою спровокувати погіршення українсько-польських стосунків.

Джерело: Zaxid.net