Всесвітній день інформації відзначають 26 листопада

https://racurs.ua/ua/n163579-26-lystopada-vidznachaut-vsesvitniy-den-informaciyi.html

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26 листопада щороку відзначають Всесвітній день інформації (World Information Day). Це свято було запроваджене у 1994 році за ініціативою Міжнародної академії інформатизації (МАІ), котра має генеральний консультативний статус в Економічній і Соціальній радах ООН і Світового інформалогічного парламенту (ВІП).

Цю дату обрано, оскільки 26 листопада 1992 року відбувся відбувся перший Міжнародний форум інформатизації.

Головна мета свята — навчити суспільство вміло користуватися даними, адже зараз в інтернет виливається багато неправдивої та неперевіреної інформації.

Також на 26 листопада припадає Міжнародний день боротьби з ожирінням.

Ожиріння — хронічне рецидивуюче захворювання, що характеризується надмірним нагромадженням жирової тканини в організмі. Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) у 2000 році вперше використала термін «епідемія» для характеристики ситуації з ожирінням.

Вважається, що у світі ожирінням страждають приблизно 1,5 млрд людей, зокрема в Україні — 15% населення.

Неліковане ожиріння призводить до низки проблем зі здоров’ям:

серцево-судинних захворювань;

цукрового діабету II типу;

порушень метаболізму;

гормональних розладів;

підвищується ризик виникнення деяких онкологічних захворювань.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять Івана Золотоустого — архієпископа Константинопольського, одного з трьох головних Отців Церкви. Він жив у IV — початку V ст. н. е.

Іван Золотоустий був блискучим оратором і релігійним полемістом. У православних та східних католицьких церквах у більшу частину днів богослужбового року досі звершується Літургія Івана Золотоустого.

Народні прикмети: