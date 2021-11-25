26 листопада відзначають Всесвітній день інформаціїhttps://racurs.ua/ua/n163579-26-lystopada-vidznachaut-vsesvitniy-den-informaciyi.htmlРакурс
26 листопада щороку відзначають Всесвітній день інформації (World Information Day). Це свято було запроваджене у 1994 році за ініціативою Міжнародної академії інформатизації (МАІ), котра має генеральний консультативний статус в Економічній і Соціальній радах ООН і Світового інформалогічного парламенту (ВІП).
Цю дату обрано, оскільки 26 листопада 1992 року відбувся відбувся перший Міжнародний форум інформатизації.
Головна мета свята — навчити суспільство вміло користуватися даними, адже зараз в інтернет виливається багато неправдивої та неперевіреної інформації.
Також на 26 листопада припадає Міжнародний день боротьби з ожирінням.
Ожиріння — хронічне рецидивуюче захворювання, що характеризується надмірним нагромадженням жирової тканини в організмі. Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) у 2000 році вперше використала термін «епідемія» для характеристики ситуації з ожирінням.
Вважається, що у світі ожирінням страждають приблизно 1,5 млрд людей, зокрема в Україні — 15% населення.
Неліковане ожиріння призводить до низки проблем зі здоров’ям:
- серцево-судинних захворювань;
- цукрового діабету II типу;
- порушень метаболізму;
- гормональних розладів;
- підвищується ризик виникнення деяких онкологічних захворювань.
Православна церква цього дня вшановує пам’ять Івана Золотоустого — архієпископа Константинопольського, одного з трьох головних Отців Церкви. Він жив у IV — початку V ст. н. е.
Іван Золотоустий був блискучим оратором і релігійним полемістом. У православних та східних католицьких церквах у більшу частину днів богослужбового року досі звершується Літургія Івана Золотоустого.
Народні прикмети:
- якщо поривчастий вітер цього дня затихне тільки до вечора — в найближчі дні варто очікувати потепління;
- якщо дерева вкрилися інеєм — рік буде урожайним;
- якщо зайці тікають з лісу — варто очікувати похолодання;
- якщо ворони каркають — наближається відлига;
- якщо цього дня падає патлатий сніг — варто очікувати легкого морозу;
- якщо Чумацький шлях добре видно — наближається похолодання;
- якщо зірки яскраво виблискують на небі — варто очікувати снігопаду і похолодання;
- снігопад вдень обіцяє мороз ввечері.