ВООЗ проведе екстрену нараду через «ботсванський» коронавірус

ВООЗ занепокоєна через новий штам коронавірусу, фото: «Русский Дозор»

https://racurs.ua/ua/n163578-vooz-provede-ekstrenu-naradu-cherez-botsvanskyy-koronavirus.html

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Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) скликає екстрене засідання для обговорення так званого «ботсванського» коронавірусу — штаму SARS-CoV-2, виявленого в Південно-Африканській Республіці та Ботсвані, який потенційно здатний до швидкого розповсюдження і може стати найбільш небезпечним варіантом коронавірусної хвороби COVID-19.

Засідання відбудеться завтра, 26 листопада, повідомляє видання Financial Times.

Зазначається, що новий штам коронавірусу може розповсюджуватися швидше, ніж вважалося. Він отримав назву B.1.1.529 SARS-CoV-2 і в нього зафіксовано «неймовірно велику» кількість мутацій.

За оцінкою директора Центру епідемічного реагування та інновацій в Південній Африці Туліо де Олівейра, близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканському регіоні Гаутенг, в який входить Йоганнесбург, викликані новим варіантом.

За словами де Олівейра, в новому варіанті були присутні риси, які раніше асоціювалися з високою трансмісивністю.

І ключове питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, який саме вплив мають вакцини, — наголосив він.



За інформацією видання, комісія ВООЗ обговорить, чи варто вважати цей варіант коронавірусу «занепокоєнням» чи «інтересом». Головний науковець ВООЗ Сумья Свамінатан повідомила, що новий штам має «кільку тривожних мутацій у спайковому білку», який коронавірус використовує для інфікування клітин.

Джерело: Financial Times