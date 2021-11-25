ВООЗ проведе екстрену нараду через «ботсванський» коронавірус

ВООЗ проведе екстрену нараду через «ботсванський» коронавірусhttps://racurs.ua/ua/n163578-vooz-provede-ekstrenu-naradu-cherez-botsvanskyy-koronavirus.htmlРакурс
Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) скликає екстрене засідання для обговорення так званого «ботсванського» коронавірусу — штаму SARS-CoV-2, виявленого в Південно-Африканській Республіці та Ботсвані, який потенційно здатний до швидкого розповсюдження і може стати найбільш небезпечним варіантом коронавірусної хвороби COVID-19.
Засідання відбудеться завтра, 26 листопада, повідомляє видання Financial Times.
Зазначається, що новий штам коронавірусу може розповсюджуватися швидше, ніж вважалося. Він отримав назву B.1.1.529 SARS-CoV-2 і в нього зафіксовано «неймовірно велику» кількість мутацій.
За оцінкою директора Центру епідемічного реагування та інновацій в Південній Африці Туліо де Олівейра, близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканському регіоні Гаутенг, в який входить Йоганнесбург, викликані новим варіантом.
За словами де Олівейра, в новому варіанті були присутні риси, які раніше асоціювалися з високою трансмісивністю.
І ключове питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, який саме вплив мають вакцини, — наголосив він.
За інформацією видання, комісія ВООЗ обговорить, чи варто вважати цей варіант коронавірусу «занепокоєнням» чи «інтересом». Головний науковець ВООЗ Сумья Свамінатан повідомила, що новий штам має «кільку тривожних мутацій у спайковому білку», який коронавірус використовує для інфікування клітин.
Джерело: Financial Times