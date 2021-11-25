ВОЗ проведет экстренное совещание из-за «ботсванского» коронавируса

ВОЗ обеспокоена новым штаммом коронавируса, фото: «Русский Дозор»

https://racurs.ua/n163578-voz-provedet-ekstrennoe-soveschanie-iz-za-botsvanskogo-koronavirusa.html

Ракурс

Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ) созывает экстренное заседание для обсуждения так называемого «ботсванского» коронавируса — штамма SARS-CoV-2, обнаруженного в Южно-Африканской Республике и Ботсване, который потенциально способен к быстрому распространению и может стать наиболее опасным вариантом коронавирусной болезни COVID-19.

Заседание состоится завтра, 26 ноября, сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что новый штамм коронавируса может распространяться быстрее, чем считалось. Он получил название B.1.1.529 SARS-CoV-2 и у него зафиксировано «невероятно большое» количество мутаций.

По оценке директора Центра эпидемического реагирования и инноваций в Южной Африке Тулио де Оливейра, около 90% новых случаев заболевания в южноафриканском регионе Гаутенг, в который входит Йоханнесбург, вызваны новым вариантом.

По словам де Оливейра, в новом варианте присутствовали черты, которые ранее ассоциировались с высокой трансмиссивностью.

И ключевой вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, какое влияние оказывают вакцины, — подчеркнул он.



По информации издания, комиссия ВОЗ обсудит, следует ли считать этот вариант коронавируса «беспокойством» или «интересом». Главный ученый ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что новый штамм имеет «несколько тревожных мутаций в спайковом белке», который коронавирус использует для инфицирования клеток.

Источник: Financial Times