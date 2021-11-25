Полицейский коптер сбили военные в Одессе — СМИhttps://racurs.ua/n163577-policeyskiy-kopter-sbili-voennye-v-odesse-smi.htmlРакурс
Одесские полицейские остались без приобретенного в конце октября почти за 1,5 млн грн мультикоптера DJI Matrice 300 RTK.
Инцидент произошел во время антитеррористических учений в окрестностях города вчера, 24 ноября, сообщает издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что полицейские, решившие опробовать дрон, пригласили специалистов из Киева. При этом место для запуска летательного дрона было выбрано недалеко от армейских складов с горючим.
По информации издания, уже через десять минут после запуска связь с коптером была потеряна. Пока участники учений его разыскивали, военные сообщили в ГУНП о неопознанном летающем над складами объекте.
Полицейские, не знающие об экзерсисах коллег, решили подключиться к охоте за возможным воздушным шпионом. И даже объявили премию две тысячи гривен за приземленный аппарат, — отмечает издание. — Однако к тому времени военные уже справились с задачей самостоятельно.
Отмечается, что летательный аппарат был сбит выстрелами из автомата Калашникова. Вскоре остатки сбитого коптера вернули владельцам.
Источник: «Думская»