Украинцам в Польше до двух лет увеличивают период работы без разрешения

Украинцы в Польше смогут два года работать без разрешения

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Польша увеличивает период с шести месяцев до двух лет, в течение которого иностранцы смогут работать в стране на основании декларации о поручении работы (так называемого «освядченя»).

Соответствующие законодательные изменения поддержал Сейм — нижняя палата польского парламента, сообщает «Европейская правда».

Соответствующие законодательные инновации еще должна поддержать верхняя палата польского парламента — Сенат. После этого документ поступит на подпись президента Польши.

Эти изменения в законодательство могут вступить в силу в первом квартале 2022 года. Кроме украинцев, они также коснутся рабочих из Беларуси, России, Грузии, Армении и Молдовы.

В настоящее время «освядченя» дает право иностранцу работать в Польше в течение шести месяцев в году, после чего требуется перерыв сроком на полгода.

Ожидается, что увеличение периода действия этого документа до двух лет позволит иностранным рабочим получать карьерные повышения и более высокую зарплату, а также повлияет на характер экономической миграции в Польшу — с нынешней краткосрочной (большинство граждан Украины работают в Польше менее полугода) на среднесрочную.

Источник: «Европейская правда»