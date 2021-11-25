Українцям у Польщі до двох років збільшують період роботи без дозволу

Українці в Польщі зможуть два роки працювати без дозволу

https://racurs.ua/ua/n163576-ukrayincyam-u-polschi-do-dvoh-rokiv-zbilshuut-period-roboty-bez-dozvolu.html

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Польща збільшує з шести місяців до двох років період, протягом якого іноземці зможуть працювати в країні на підставі декларації про доручення роботи (так званого «освядченя»).

Відповідні законодавчі зміни підтримав Сейм — нижня палата польського парламенту, повідомляє видання «Європейська правда».

Відповідні законодавчі інновації ще має підтримати верхня палата польського парламенту — Сенат. Після цього документ надійде на підпис президента Польщі.

Ці зміни до законодавства можуть набути чинності вже у першому кварталі 2022 року. Окрім українців, вони також торкнуться робітників із Білорусі, Росії, Грузії, Вірменії та Молдови.

Наразі «освядчення» дає право іноземцю працювати в Польщі протягом шести місяців на рік, після чого потребує перерви терміном пів року.

Очікується, що збільшення періоду чинності цього документу до двох років дасть можливість іноземним робітникам отримувати кар'єрні підвищення та вищу зарплату, а також вплине на характер економічної міграції до Польщі — з нинішньої короткострокової (більшість громадян України працює в Польщі менше ніж пів року) на середньострокову.

Джерело: «Європейська правда»