Військові збили поліцейський коптер DJI Matrice 300 RTK, який літав над армійськими складами, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n163577-policeyskyy-kopter-zbyly-viyskovi-v-odesi-zmi.html

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Одеські поліцейські залишилися без придбаного наприкінці жовтня за майже 1,5 млн грн мультикоптера DJI Matrice 300 RTK.

Інцидент стався під час антитерористичних навчань на околиці міста вчора, 24 листопада, повідомляє видання «Думская» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що поліцейські, які вирішили випробувати дрон, запросили фахівців з Києва. При цьому місце для запуску дрона було вибране неподалік від армійських складів з пальним.

За інформацією видання, вже через десять хвилин після запуску зв’язок з коптером було втрачено. Поки учасники навчань його розшукували, військові повідомили у ГУНП про неопізнаний об'єкт, який літає над складами.

Поліцейські, які не знають про екзерсиси колег, вирішили підключитися до полювання за можливим повітряним шпигуном. І навіть оголосили премію дві тисячі гривень за приземлений апарат, — зазначає видання. — Однак на той час військові вже впоралися із завданням самостійно.



Зазначається, що літальний апарат був збитий пострілами з автомата Калашникова. Невдовзі рештки збитого коптера повернули власникам.

Джерело: «Думская»