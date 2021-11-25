Всемирный день информации отмечают 26 ноября

https://racurs.ua/n163579-26-noyabrya-otmechaut-vsemirnyy-den-informacii.html

Ракурс

26 ноября каждый год отмечают Всемирный день информации (World Information Day). Этот праздник был введен в 1994 году по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН и Всемирном информологическом парламенте (ВИП).

Эта дата выбрана, поскольку 26 ноября 1992 года состоялся первый Международный форум информатизации.

Главная цель праздника — научить общество умело пользоваться данными, ведь сейчас в интернет выливается много ложной и непроверенной информации.

Также на 26 ноября выпадает Международный день борьбы с ожирением.

Ожирение — хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся чрезмерным накоплением жировой ткани в организме. Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ) в 2000 году впервые использовала термин «эпидемия» для характеристики ситуации с ожирением.

Считается, что в мире ожирением страдают около 1,5 млрд человек, в том числе в Украине — 15% населения.

Нелеченное ожирение приводит к ряду проблем со здоровьем:

сердечно-сосудистым заболеваниям;

сахарному диабету II типа;

нарушениям метаболизма;

гормональным расстройствам;

повышается риск возникновения некоторых онкологических заболеваний.

Православная церковь в этот день чтит память Иоанна Златоустого — архиепископа Константинопольского, одного из трех главных Отцов Церкви. Он жил в IV — начале V в. н .е.

Иван Златоуст был блестящим оратором и религиозным полемистом. В православных и восточных католических церквях в большую часть дней богослужебного года до сих пор совершается Литургия Иоанна Златоуста.

Народные приметы: