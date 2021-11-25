26 ноября отмечают Всемирный день информацииhttps://racurs.ua/n163579-26-noyabrya-otmechaut-vsemirnyy-den-informacii.htmlРакурс
26 ноября каждый год отмечают Всемирный день информации (World Information Day). Этот праздник был введен в 1994 году по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН и Всемирном информологическом парламенте (ВИП).
Эта дата выбрана, поскольку 26 ноября 1992 года состоялся первый Международный форум информатизации.
Главная цель праздника — научить общество умело пользоваться данными, ведь сейчас в интернет выливается много ложной и непроверенной информации.
Также на 26 ноября выпадает Международный день борьбы с ожирением.
Ожирение — хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся чрезмерным накоплением жировой ткани в организме. Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ) в 2000 году впервые использовала термин «эпидемия» для характеристики ситуации с ожирением.
Считается, что в мире ожирением страдают около 1,5 млрд человек, в том числе в Украине — 15% населения.
Нелеченное ожирение приводит к ряду проблем со здоровьем:
- сердечно-сосудистым заболеваниям;
- сахарному диабету II типа;
- нарушениям метаболизма;
- гормональным расстройствам;
- повышается риск возникновения некоторых онкологических заболеваний.
Православная церковь в этот день чтит память Иоанна Златоустого — архиепископа Константинопольского, одного из трех главных Отцов Церкви. Он жил в IV — начале V в. н .е.
Иван Златоуст был блестящим оратором и религиозным полемистом. В православных и восточных католических церквях в большую часть дней богослужебного года до сих пор совершается Литургия Иоанна Златоуста.
Народные приметы:
- если порывистый ветер в этот день утихнет только к вечеру — в ближайшие дни следует ожидать потепления;
- если деревья покрылись инеем — год будет урожайным;
- если зайцы убегают из леса — следует ожидать похолодания;
- если вороны каркают — приближается оттепель;
- если в этот день падает лохматый снег — следует ожидать легкого мороза;
- если Млечный путь хорошо виден — приближается похолодание;
- если звезды ярко сверкают на небе — следует ожидать снегопада и похолодания;
- снегопад днем обещает мороз вечером.