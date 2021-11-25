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Ракурс
Всемирный день информации отмечают 26 ноября

26 ноября отмечают Всемирный день информации

25 ноя 2021, 21:17
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26 ноября каждый год отмечают Всемирный день информации (World Information Day). Этот праздник был введен в 1994 году по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН и Всемирном информологическом парламенте (ВИП).

Эта дата выбрана, поскольку 26 ноября 1992 года состоялся первый Международный форум информатизации.

Главная цель праздника — научить общество умело пользоваться данными, ведь сейчас в интернет выливается много ложной и непроверенной информации.

Также на 26 ноября выпадает Международный день борьбы с ожирением.

Ожирение — хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся чрезмерным накоплением жировой ткани в организме. Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ) в 2000 году впервые использовала термин «эпидемия» для характеристики ситуации с ожирением.

Считается, что в мире ожирением страдают около 1,5 млрд человек, в том числе в Украине — 15% населения.

Нелеченное ожирение приводит к ряду проблем со здоровьем:

  • сердечно-сосудистым заболеваниям;
  • сахарному диабету II типа;
  • нарушениям метаболизма;
  • гормональным расстройствам;
  • повышается риск возникновения некоторых онкологических заболеваний.

Православная церковь в этот день чтит память Иоанна Златоустого — архиепископа Константинопольского, одного из трех главных Отцов Церкви. Он жил в IV — начале V в. н .е.


Иван Златоуст был блестящим оратором и религиозным полемистом. В православных и восточных католических церквях в большую часть дней богослужебного года до сих пор совершается Литургия Иоанна Златоуста.

Народные приметы:

  • если порывистый ветер в этот день утихнет только к вечеру — в ближайшие дни следует ожидать потепления;
  • если деревья покрылись инеем — год будет урожайным;
  • если зайцы убегают из леса — следует ожидать похолодания;
  • если вороны каркают — приближается оттепель;
  • если в этот день падает лохматый снег — следует ожидать легкого мороза;
  • если Млечный путь хорошо виден — приближается похолодание;
  • если звезды ярко сверкают на небе — следует ожидать снегопада и похолодания;
  • снегопад днем обещает мороз вечером.

Источник: Ракурс


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