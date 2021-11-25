Оставленная провокаторами надпись на одной из стен кладбища орлят, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/n163580-za-stepana-bender-vo-lvove-zaderjali-provokatorov-na-polskom-memoriale.html

Ракурс

Во Львове сегодня, 25 ноября, вечером, задержали двух вандалов, которые осквернили «Кладбище орлят» — польский военный мемориал, являющийся частью Лычаковского кладбища.

Еще одному участнику провокации удалось скрыться, сообщает издание Zaxid.net.

Отмечается, что злоумышленники успели испортить часть мемориала стилизованными рисунками сине-желтого и черно-красного знамен и надписями «Ляхи» и «За Степана Бендер» (через «е»).

По информации издания, задержанные не местные — приехали во Львов из Донецкой области вчера, 24 ноября, а сразу после проведения провокации должны были выехать из города. Они уже дали предварительные показания: рассказали, что за провокацию им пообещали заплатить, однако кто и сколько — якобы не знают, поскольку с заказчиком договаривался третий провокатор, которому удалось скрыться.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Издание отмечает, что в СБУ неофициально предполагают — провокаторы могли действовать по прямым инструкциям российских спецслужб с целью спровоцировать ухудшение украинско-польских отношений.

Источник: Zaxid.net