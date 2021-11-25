Последствия ДТП в Харьковской области, фото: полиция Харьковщины

https://racurs.ua/n163581-gruzovik-razdavil-taksi-na-vezde-v-harkov-est-pogibshie-foto-video.html

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Масштабное ДТП произошло сегодня, 25 ноября, на въезде в Харьков. Есть погибшие, количество которых устанавливается.

По предварительной информации, столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что сообщение об аварии поступило в полицию в 18.25.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа и спасатели.

По информации местных СМИ, грузовик со щебнем опрокинулся и раздавил такси, ударив в лоб грузовик сети супермаркетов «АТБ». Отмечается, что в такси находились три человека: водитель и пассажиры — бабушка с маленьким ребенком, все они погибли. По словам свидетелей, один из грузовиков проигнорировал красный сигнал светофора.

Также есть сообщения, что жертв могло быть больше — вовремя успел остановиться рейсовый автобус.