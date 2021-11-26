Андрій Єрмак. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n163583-iermaka-dopytaut-po-vagnerivcyam.html

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента, буде допитаний у справі щодо зриву операції із затримання «вагнерівців».

Державне бюро розслідувань (ДБР) викличе його на допит уже найближчими днями. Про це заявив виконувач обов’язків голови ДБР Олексій Сухачов в ефірі «Право на владу».

На сьогодні жодного факту та доказу (що Єрмак винен у зриві спецоперації — ред.) слідство не отримало… Ми впродовж декількох днів будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому не робимо цього сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від колег із правоохоронних органів. Найближчими днями будемо запрошувати на допит пана Єрмака, про що він повідомить суспільство особисто — або ми (повідомимо), якщо буде такий запит, — заявив очільник ДБР.



Во. голови ДБР додав, що слідчий має право допитати будь-яку людину, незалежно від посади, тож «якщо буде необхідність», слідчий викличе на допит і президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Bellingcat не знайшли доказів телефонного дзвінка голови Офісу президента Андрія Єрмака своєму колезі з адміністрації глави держави в Білорусі.