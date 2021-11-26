Диабет, онкология и пороки сердца не являются противопоказаниями к COVID-вакцинации. Фото: Винницкая ОГА

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Вакцинироваться от коронавируса можно людям с гипертонией, ишемической болезнью, сердечной недостаточностью, врожденными пороками сердца, диабетом или онкологией.

Противопоказанием для прививки является тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины или на один из ее компонентов. В Украине граждане с противопоказаниями к вакцинации против ковида составляют менее 1% от всего населения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По словам кардиолога и заведующей диагностического отдела Центра инновационных медицинских технологий Веры Горбачевой, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно делать укол от COVID-19, потому что болезнь у них протекает значительно тяжелее и может дать очень серьезные осложнения. Это касается также ишемической болезни, сердечной недостаточности и врожденных пороков сердца.

Горбачева отметила, что коронавирус влияет на сердце и сосуды различными механизмами, а люди с такими заболеваниями больше рискуют инфицироваться и трудно перенести ковид.

Эндокринолог и главный эксперт по эндокринологии Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Оксана Марусин убеждает, что необходимо вакцинироваться украинцам с сахарным диабетом и эндокринными заболеваниями. Также она рекомендовала делать прививки людям с заболеваниями щитовидной железы.

Вакцинироваться людям с онкологическими болезнями советует онколог-хирург-уролог Национального института рака Александр Стаховский, который отмечает, что эти больные рискуют умереть вследствие коронавирусных осложнений.

Риск умереть от онкологии у наших пациентов значительно меньше, чем риск умереть от осложнений, которые может повлечь в них коронавирусная болезнь. Прививаться можно как в активной фазе заболевания, так и тем, у кого ремиссия. Тем пациентам, которые проходят химиетерапию, следует посоветоваться со своим врачом, когда именно лучше прививаться, чтобы вакцинация дала оптимальную защиту, — отмечает он.

Напомним, в ВОЗ заявили, что в результате вакцинации от коронавируса были спасены 470 тыс. жизней в возрастной группе старше 60 лет примерно в 30 европейских странах.