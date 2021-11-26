Президент назначил двух судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина

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Ракурс

Указом президента Украины судьями Конституционного суда Украины назначены Александр Петришин и Оксана Грищук.

В указе главы государства, опубликованном 26 ноября, эти судьи назначены вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В соответствии с законом «О Конституционном суде Украины» судья Конституционного суда приносит присягу не позднее пятого рабочего дня со дня назначения судьи на должность. Уже на следующей неделе новоназначенные судьи должны принять присягу на специальном заседании КСУ.

Полномочия Тупицкого и Касминина, указ о назначении которых президент отменил в 2021 году, завершаются в 2022 году, если только сам КСУ их не уволит раньше.

Оксана Грищук — профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук.

Александр Петришин — президент Национальной академии правовых наук Украины, действительный член (академик) НАПРН Украины.

Напомним, что 22 октября 2021 года завершились собеседования с кандидатами в судьи Конституционного суда Украины по квоте президента Украины.

Комиссия по отбору составила финальный перечень претендентов. Президент мог выбрать и назначить двух судей КСУ из утвержденного списка кандидатов.

В список кандидатов тогда вошли:

Александр Водянников — национальный советник по юридическим вопросам; Координатор проектов ОБСЕ в Украине;

Александр Петришин — президент Национальной академии правовых наук Украины, действительный член (академик) НАПРН Украины;

Александр Сибига — судья Высшего хозяйственного суда Украины;

Оксана Щербанюк — заведующий кафедрой процессуального права, доктор юридических наук, профессор Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича;

Михаил Савчин — профессор кафедры административного, финансового, информационного права Ужгородского национального университета;

Оксана Грищук — профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук;

Александр Кармаз — член Центральной избирательной комиссии.

Большая палата Верховного суда 17 ноября отказалась приостановить производство по иску отстраненного указом президента Украины главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

В ВС отказали Офису президента, который просил остановить рассмотрение дела о законности увольнения Тупицкого. Дату следующего заседания пока не назначили. Банковая просила суд остановить разбирательство.

Тупицкий судится с Зеленским по поводу указа от 27 марта. Тогда президент отменил указ одного из своих предшественников (Виктора Януковича) о назначении Тупицкого на должность судьи КСУ.

Ранее Верховный суд остановил производство также и по иску Тупицкого, в котором обжалован указ президента об отстранении истца от должности судьи КСУ.

В Конституционном суде находится дело о правомерности отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ, а вот вопрос о правомерности отмены указа о его назначении на должность рассмотрят одновременно и Верховный, и Конституционный суды.

19 октября Конституционный суд открыл производство по делу о представлении 49 народных депутатов по поводу соответствия Конституции Украины указов президента Украины, которые отстранили судей Тупицкого и Александра Касминина.