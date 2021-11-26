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Ракурс
Рисунки и надписи нашли в стене храма Святой Софии. Фото: Sabah

Загадочные документы нашли в стене храма Святой Софии в Стамбуле (ФОТО)

26 ноя 2021, 15:56
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Загадочные надписи и рисунки обнаружили в стене храма Святой Софии в Стамбуле.

В октябре 2021 года кто-то из посетителей заметил, что от стены отошел камень. Впоследствии его попытались поставить. За камнем обнаружили пергамент, завернутый в мешок. В письмах и пергаменте нашли рисунки и надписи. Некоторые из них были сделаны на иврите. Об этом сообщает местное издание Sabah.

Полиция изъяла находку и передала турецкой прокуратуре. Оттуда артефакты направили в управление культуры и туризма Стамбула. Эксперты должны выяснить историческую ценность и установить содержание написанного.

Рисунки и надписи нашли в стене храма Святой Софии. Фото: Sabah

Рисунки и надписи нашли в стене храма Святой Софии. Фото: Sabah

Рисунки и надписи нашли в стене храма Святой Софии. Фото: Sabah

Рисунки и надписи нашли в стене храма Святой Софии. Фото: Sabah


Напомним, в июне турецкие ученые исследовали подземелья Стамбула и обнаружили разветвленную систему коммуникаций под храмом Святой Софии, дворцом Топкапы и церковью Святой Ирины. На основе османских документов исследователи осмотрели 285 подземных сооружений на историческом полуострове.

Источник: Sabah

Источник: Ракурс


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