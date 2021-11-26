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Малюнки та написи знайшли в стіні храму Святої Софії. Фото: Sabah

Загадкові документи знайшли в стіні храму Святої Софії в Стамбулі (ФОТО)

26 лис 2021, 15:56
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Загадкові написи та малюнки виявили у стіні храму Святої Софії в Стамбулі.

У жовтні 2021 року хтось із відвідувачів помітив, що від стіни відійшов камінь. Згодом його спробували поставити. За каменем виявили пергамент, загорнутий у мішок. У листах та пергаменті знайшли малюнки та написи. Деякі з них були зроблені на івриті. Про це повідомляє місцеве видання Sabah.

Поліція вилучила знахідку та передала турецькій прокуратурі. Звідти артефакти направили до управління культури й туризму Стамбула. Експерти повинні з’ясувати історичну цінність та встановити зміст написаного.

Малюнки та написи знайшли в стіні храму Святої Софії. Фото: Sabah

Малюнки та написи знайшли в стіні храму Святої Софії. Фото: Sabah

Малюнки та написи знайшли в стіні храму Святої Софії. Фото: Sabah

Малюнки та написи знайшли в стіні храму Святої Софії. Фото: Sabah


Нагадаємо, у червні турецькі вчені дослідили підземелля Стамбула та виявили розгалужену систему комунікацій під храмом Святої Софієї, палацом Топкапи та церквою Святої Ірини. На основі османських документів дослідники оглянули 285 підземних споруд на історичному півострові.

Джерело: Sabah

Джерело: Ракурс


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