Єрмак уник відповіді на питання про таксі у Гуту й анонсував інтервʼю

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак продовжує заперечувати чотириденне святкування свого 50-річчя в держрезиденції у Карпатах.

Сьогодні під час прес-марафону президента Єрмак анонсував вихід великого інтервʼю, у ньому голова ОП обіцяє відповісти на всі запитання.

Він запевнив автора розслідування Михайла Ткача, що не святкував своє 50-річчя у державній резиденції в Гуті 21 листопада.

21 листопада ви бачили мене на Алеї Небесної сотні. Якщо вас цікавить святкування мого дня народження — я його святкував в понеділок практично вночі, коли приїхав до своїх батьків. Все інше я написав у своєму пості, а також я домовився про ексклюзивне інтерв’ю, яке я дам днями стосовно багатьох питань. Тому вибачте: думаю, там я зможу на всі питання відповісти, — розповів Єрмак Ткачу в кулуарах прес-марафону Зеленського.

На запитання, чи був він у Синьогорі 21 листопада, голова ОП спершу відвернувся і сказав, що вже відповів на запитання, але потім додав: «Я був у Гуті у п’ятницю і в суботу 19−20 листопада».

Журналіст УП повідомив, що Єрмак намагався сховатися від автора розслідування про чотириденне святкування у дитячій кімнаті коворкінгу, в якому президент проводить прес-марафон.

У розслідуванні УП йшлося про те, що Зеленський та Єрмак скористалися послугами вертольоту ДСНС 21 листопада, аби уранці 21 листопада вилетіти до Києва, а згодом повернутися у Гуту. У Київ президент та очільник його канцелярії повернулися нібито тільки по обіді у понеділок, 22 листопада.