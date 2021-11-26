Ермак ушел от ответа на вопрос о такси в Гуту и ​​анонсировал интервью

https://racurs.ua/n163622-ermak-ushel-ot-otveta-na-vopros-o-taksi-v-gutu-i-anonsiroval-intervu-video.html

Ракурс

Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает отрицать четырехдневное празднование своего 50-летия в госрезиденции в Карпатах.

Сегодня во время пресс-марафона президента Ермак анонсировал выход большого интервью, в нем глава ОП обещает ответить на все вопросы.

Он заверил автора расследования Михаила Ткача, что не праздновал свое 50-летие в государственной резиденции в Гуте 21 ноября.

21 ноября вы видели меня на Аллее Небесной сотни. Если вас интересует празднование моего дня рождения, я его праздновал в понедельник практически ночью, когда приехал к своим родителям. Все остальное я написал в своем посту, а также договорился об эксклюзивном интервью, которое я дам на днях по многим вопросам. Поэтому простите: думаю, там я смогу на все вопросы ответить, — рассказал Ермак Ткачу в кулуарах пресс-марафона Зеленского.

На вопрос, был ли он в Синегоре 21 ноября, глава ОП сначала отвернулся и сказал, что уже ответил на вопрос, но затем добавил: «Я был в Гуте в пятницу и в субботу 19−20 ноября».

Журналист УП сообщил, что Ермак пытался скрыться от автора расследования о четырехдневном праздновании в детской комнате коворкинга, в котором президент проводит пресс-марафон.

В расследовании УП говорилось, что Зеленский и Ермак воспользовались услугами вертолета ГСЧС 21 ноября, чтобы утром 21 ноября вылететь в Киев, а затем вернуться в Гуту. В Киев президент и глава его канцелярии вернулись якобы только после обеда в понедельник, 22 ноября.