В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n163620-botsvanskiy-shtamm-koronavirusa-imeet-dve-opasnye-harakteristiki-detali.html

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Новый «ботванский» штамм коронавируса B.1.1.529 SARS-CoV-2 имеет две характеристики, которые беспокоят медиков — у него высокая вероятность передачи между людьми и определенный уровень «иммунного бегства» (способности избегать распознавания иммунной системой).

Об этом рассказал бывший глава Консультативного комитета министров Южной Африки по COVID-19 Салим Абдул Карим, сообщает агентство Associated Press.

По словам Карима, штамм B.1.1.529 имеет характеристики и мутации всех остальных четырех распространенных штаммов коронавируса.

В некоторых диагностических тестах он ведет себя так же, как «альфа». Но у него есть и мутации, которые очень похожи на бета- и гамма-вариант, а именно: иммунный побег, то есть неспособность организма распознавать вирус. Кроме этого, он имеет мутации, близкие к вирусу штамма «дельта», то есть он может достаточно быстро передаваться, — подчеркнул Карим.

Он отметил, что в Южной Африке ожидали нового варианта коронавируса и заранее к этому подготовились, введя системы наблюдения, чтобы как можно быстрее идентифицировать новый штамм.

Так что нам повезло, что мы обнаружили его довольно рано, — отметил Карим.

Карим подчеркнул, что в настоящее время ученым очень мало известно о том, как новый штамм коронавируса себя ведет и как вызывает заболевание.

В Агентстве здравоохранения Великобритании ранее заявляли, что у B.1.1.529 шиповидный белок, используемый вирусом для инфицирования клеток, значительно отличается от белка оригинального коронавируса, на котором базируются вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Новый штамм коронавируса постепенно распространяется по миру. Так, сегодня, 26 ноября, Министерство здравоохранения Израиля объявило об обнаружении штамма B.1.1.529 у вернувшегося из африканской республики Малави гражданина. Кроме того, этот штамм подозревается у еще двух лиц, находящихся на самоизоляции.

Источник: Associated Press