Зеленский рассказал, кем доволен в правительстве, о Шмыгале промолчал. Фото: УП

https://racurs.ua/n163619-zelenskiy-rasskazal-kem-dovolen-v-pravitelstve-o-shmygale-promolchal.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал чьей работой в правительстве он доволен.

По мнению главы государства, хорошо работают министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков, министр экономики Юлия Свириденко. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции 26 ноября.

У нас очень мощный глава Офиса, который несет тяжелый крест, — заявил президент, добавив, что Ермака критикуют несправедливо.

Также Зеленский доволен работой заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы. Также он объяснил, почему в политике остаются чиновники времен Януковича. Мол, эти люди — не соратники президента-беглеца.

Мы все жили в это время, все живые люди и все ошибаемся. Не всегда удается сделать шаг вперед и не сделать шаг назад. У нас есть несколько кадровых побед. Я думал, что их будет десятки, но этого не произошло, — констатировал президент.



На вопрос от Bloomberg о возможных планах уволить главу Нацбанка Кирилла Шевченко Зеленский ответил, что «на сегодняшний день его пребывание на должности является правильным».

Напомним, Владимир Зеленский считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак «мощный человек», терять которого «нецелесообразно». По его словам, Ермак занимался многими важными вопросами, в том числе освобождением пленных моряков и обменом узников.