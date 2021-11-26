Зеленский. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n163610-zelenskiy-ne-smog-obyasnit-pochemu-zavislo-rassledovanie-dtp-s-truhinym.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, не смог объяснить, почему расследование ДТП с депутатом из фракции «Слуги народа» Александром Трухиным оказалось в «подвешенном состоянии».

Он заявил, что «сам не знает, почему до сих пор нет экспертизы». Такое заявление президент сделал во время пресс-конференции.

На вопрос журналиста относительно того, почему ДТП с Трухиным расследуют три месяца, а дело о нецензурном жесте нардепа Гео Лероса расследовали за неделю, он ответил, что нет ответа на этот вопрос и заявил, что этот вопрос должен быть адресован правоохранителям.

Я сам не понимаю, почему нет экспертизы. Я понимаю, что сначала должна быть экспертиза, а затем выводы. Я так понимаю, что есть видео, которое говорит, что его не было за рулем, — заявил Зеленский.



В частности, он подтвердил версию о том, что «слуги» якобы не было за рулем на момент ДТП.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Трухин объяснил свое молчание после ДТП с пострадавшими на Бориспольской трассе. По словам нардепа, комментировать аварию ему запретили следователи. Парламентарий заявил, что не был пьяным, а своей вины в дорожно-транспортном происшествии не видит.