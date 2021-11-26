Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n163609-erdogan-by-ne-prostil-zelenskiy-otkrestilsya-ot-specoperacii-po-vagnerovcam.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, полностью отрицал свою причастность к спецоперации по попытке задержания «вагнеровцев».

По его словам, план, предусматривавший посадку обманом в Украине самолета с вагнеровцами, он бы никогда не одобрил как авантюрный. Об этом Зеленский заявил сегодня, 26 ноября, во время пресс-марафона.

По словам Зеленского, могли бы погибнуть мирные граждане, например в случае попытки наемников захватить самолет после принудительной посадки.

Кроме того, это могло бы привести к усложнению отношений с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, поскольку самолет принадлежал Турецким авиалиниям, подчеркнул Зеленский.

Не меня, а Украину (пытались — ред.) втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он бы нам никогда этого не простил, — заявил Зеленский.



По словам Зеленского, эта операция не была хорошо продумана украинской разведкой, в частности, бывшим руководителем управления разведки Василием Бурбой.