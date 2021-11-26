Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n163609-erdogan-by-ne-probachyv-zelenskyy-vidhrestyvsya-vid-specoperaciyi-po-vagnerivcyah.html

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Володимир Зеленський, президент України, повністю заперечив свою причетність до спецоперації зі спроби затримання «вагнерівців».

За його словами, план, який передбачав посадку обманом в Україні літака з вагнерівцями він би ніколи не схвалив як авантюрний. Про це Зеленський заявив сьогодні, 26 листопада, під час прес-марафону.

За словами Зеленського, могли б загинути мирні громадяни, наприклад, у випадку спроби найманців захопити літак після примусової посадки.

Крім того, це могло б призвести до ускладнення відносин з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, оскільки літак належав Турецьким авіалініям, наголосив Зеленський.

Не мене, а Україну (намагалися — ред.) втягнути в великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив, — заявив Зеленський.



За словами Зеленського, ця операція не була добре продумана українською розвідкою, зокрема колишнім очільником управління розвідки Василем Бурбою.